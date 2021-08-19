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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم الاستثمارات الخضراء في مصر بخمسين مليون دولار

صدى البلد

 منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قرضا قيمته 50 مليون دولار لأحد أكبر البنوك التجارية؛ بهدف دعم المشاريع الصغيرة والاستثمارات الخضراء في مصر.


وذكر البنك الأوروبي- في بيان، اليوم- أن القرض، الذي يتضمن حزمة تمويل ميسر بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، سيستخدم في إعادة الإقراض لمشاريع منزلية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.


كما سيدعم الاتحاد الأوروبي هذا التمويل المقدم لأحد البنوك التجارية بما يصل إلى 5.128 مليون يورو؛ لمنح حوافز للمشاريع التي يتم تنفيذها بنجاح، وسيقدم الاتحاد أيضا حزمة مساعدة فنية شاملة تصل إلى 6.2 مليون يورو لجميع المؤسسات المالية المشاركة وعملائها، بالإضافة إلى دعم الحوار بشأن السياسات.


ويعد هذا البنك التجاري أول بنك في مصر يستفيد من قرض بموجب الإطار الإقليمي لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF GEFF)، والذي يعد بدوره ثاني مرفق لتمويل الاقتصاد الأخضر في البلاد.


ويقدم البنك مبلغ القرض إلى مقترضي ن من القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعملون في القطاعات السكنية والصناعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، والذين ينفذون مشاريع خضراء وأخرى تركز على كفاءة الطاقة والمياه والطاقة المتجددة وكفاءة الموار

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