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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يناقش دكتوراة بطب الأسنان حول علاج خلايا التنظيم المناعي

خلال مناقشة رسالة
خلال مناقشة رسالة الدكتوراه

شارك الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للباحث الطبيب الدكتور عبد اللطيف جلال برهامي المدرس المساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة بالكلية، والتي كانت تحت عنوان "  قيمة استخدام العلاج الضوئي الحركي إضافة للكورتيزون في علاج خلايا التنظيم المناعي لمرضى الحزاز المنبسط الفموي". 


ونوقشت الرسالة اليوم وقد أشرف عليها الدكتور حازم محمد مندور استاذ طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشرفا رئيسا، والدكتور  مصطفى محمد حسني استاذ م بقسم طب الفم وأمراض اللثة بالكلية مشرفا مشاركا.


وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد فكري خضر استاذ طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، مناقشا داخليا  ومحكما، والدكتور هاني كامل شلبي استاذ طب الفم وأمراض اللثة وعميد كلية طب الأسنان جامعة السويس، مناقشا  ومحكما خارجيا.


وأشادت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراة، وعنوانها والذي يعد إضافة علمية قيمة للبحث العلمي الجاد والفعال في مجال طب الفم وأمراض اللثة بكليات طب الأسنان بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، كما أشادت اللجنة بجهد الباحث وموضوعيته في التناول من مختلف الزوايا العلمية. 


وفي الختام قررت اللجنة قبول رسالة الدكتوراة.

 
حضر المناقشة الدكتور محمود الدستاوي رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى أسرة الباحث، وبعض من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.


جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

الأزهر رئيس جامعة الازهر امراض اللثة الاسنان الجامعات المصرية رسالة دكتوراه فرع البنات

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