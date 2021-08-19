ما بين الحمل والطلاق.. شائعات طاردت ياسمين عبدالعزيز والعوضي الفترة الأخيرة

منذ زواج النجمة ياسمين عبد العزيز من النجم أحمد العوضي وأصبحت الشائعات تتطاردهما والتي كان آخرها شائعة طلاقهما وانفصاله عنها وعدم السفر معها إلى سويسرا .

ويرصد صدى البلد أبرز الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن الثنائي.

شائعة طلاقها :

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية تؤكد انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز الأمر الذي نفاه العوضي جملة وتفصيلا .

وسخر الفنان أحمد العوضي من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز وقال “مش ناقصة هبد” عبر أحد التعليقات على فيسبوك.



وكشف صدى البلد أن النجم أحمد العوضي يقوم حاليا بإنهاء أوراق سفره إلى مدينة جنيف بسويسرا من أجل اللحاق بزوجته.



وتستكمل ياسمين عبد العزيز علاجها في سويسرا وذلك بعد خطأ طبي حدث لها في مصر أثناء إجرائها عملية جراحية.



شائعة دخولها في غيبوبة :

تداول مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية أخبار تفيد بدخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة بعد خطأ طبي حدث لها أثناء إجراء عملية جراحية.

وكشف صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز بدأت حالتها الصحية تتحسن وتستقر تدريجيا بعد أن شهدت تدهورت في حالتها الصحية .



وأكد صدى البلد أن ياسمين عبد العزيز لم تدخل في غيبوبة ؛ ولكنها كانت تعاني من مضاعفات أثر عملية جراحية.



شائعات حملها:

انتشرت شائعات عن حمل النحمة ياسمين عبد العزيز ، وذلك عقب انتشار صور حفل زفافها في إطار إحدى حلقات مسلسلها الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي عرض خلال المارثون الرمضاني الماضي ، والتي تقوم ببطولته أمام زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعقب عرض حلقة زفاف ياسمين عبدالعزيز «غزل» على أحمد العوضي «الخديوي»، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر انتفاخ بطن الفنانة، خلال أحد المقاطع المصورة وهي ترقص في إطار التصوير.

وعلم صدى البلد حينها ان الصورة قد تم تعديلها بالفوتوشوب ولا صحة لتلك الأخبار المنتشرة عن حملها .

كواليس ٢٥ يوما قضاها أحمد العوضي في المستشفى مع ياسمين عبد العزيز:

يكشف صدى البلد كواليس ٢٥ يوما قضاها أحمد العوضي برفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز في مستشفي السلام الدولي .

وكان أحمد العوضي يتواجد برفقة ياسمين عبد العزيز خلال عمليتها الجراحية الأولى وبعد حدوث خطأ طبي لها وإجرائها عملية جراحية ثانية.

حرص أحمد العوضي بعد العملية الجراحية الثانية أن يبقي بجانب ياسمين عبد العزيز في المستشفى دون العودة إلى المنزل والاستقرار في المستشفي .

كان أحمد العوضي منشغلا بدرجة كبيرة وقلقا على حالة ياسمين عبد العزيز ؛ لدرجة أنه كان لا يستطيع الرد على هاتفه المحمول أو العودة إلى منزله لتغيير ملابسه .

ومع استقرار حالة ياسمين عبد العزيز كان أحمد العوضي هو أكثر الجالسين معها برفقة صديقتها المقربة وشقيقها الأكبر هشام.