أخبار الفن|أحمد العوضي يسخر من شائعة طلاقه لياسمين عبدالعزيز.. حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأخبار الفنية التي حازت على اهتمام ومتابعة كثير من متابعيه، ولذا حرص الموقع على نشر هذه الأخبار مجمعة في هذه السطور…

مش ناقصة هبد.. أحمد العوضي يسخر من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز

سخر الفنان أحمد العوضي من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز وقال “مش ناقصة هبد” عبر أحد التعليقات على فيسبوك.

وفاة والدة الفنان ضياء عبد الخالق

توفيت اليوم والدة الفنان ضياء عبد الخالق وتم تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء بمقابر العائلة، حسبما أعلن أحد أقارب الفنان عبر حسابه على فيسبوك.

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

طمأن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي جمهور النجم عادل إمام على صحته، وحقيقة ماتردد حول إصابته بفيروس كورونا.

إياد نصار يكشف أسباب عودته للمسرح بـ "ياما في الجراب يا حاوي".. خاص

كشف الفنان إياد نصار أسباب حماسه للعودة إلى المسرح بمسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" التي تعرض حاليا بمدينة الإسكندرية.

50 مليون دولار.. تفاصيل دعوى تشهير جوني ديب ضد زوجته السابقة