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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الفنان ضياء عبد الخالق

ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق

توفيت اليوم والدة الفنان ضياء عبد الخالق وتم تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء بمقابر العائلة، حسبما أعلن أحد أقارب الفنان عبر حسابه على فيسبوك. 

وكان ضياء حكى في أحد لقاءاته تفاصيل قصة حبه وقال إنه قابل زوجته عام 2007 خلال إحدى أعماله المسرحية، من خلال أحد الأصدقاء، وكانت تعمل حينها "مساعد مخرج"، ًقائلا: "أنا قولتلها انت عينيكي حلوا أوي.. أنتي مرتبطة؟".

وأوضح ضياء عبد الخالق، في حواره مع  برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة One، أنه لأول مرة يشعر بهذا الشعور غير المفهوم، لمجرد رؤية شخص لأول مرة، قائلًا: "انا كنت واقع".

وأضاف أنه طلب منها في بداية التعارف، أن تكون هناك علاقة صداقة بينهم، فرفضت، فرد عليها: "وأنا مبتجوزش".

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وردت عليه: "لو عايزة اتجوزك هتجوزك"، وهذا كان أول حوار يدور بينهما، موضحًا انه كانت هناك حالة غريبة من الحب والتفاهم والراحة النفسية بينهما وقررا بعد شهر فقط من تعارفهما أن يتزوجا.

وأشار إلى أن زوجته "ست بـ 100 ست"، وجدعة ووفية، وبها كل الصفات التي يتمناها أي رجل وأن تكون زوجة له، مؤكدًا أن كلا الطرفين له شخصيته؛ لذلك يجب ان تكون هناك مساحة لتفهُّم كلا منهما للآخر، والتنازل في بعض الحالات لاستمرارية الحب.

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