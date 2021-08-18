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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

عادل إمام
عادل إمام

طمأن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي جمهور النجم عادل إمام على صحته، وحقيقة ماتردد حول إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" الفنان عادل إمام بخير ويتمتع بصحة جيدة، وليس مصابا بكورونا كما اشيع على مواقع التواصل الإجتماعي".

عادل امام 

وتصدر الفنان الكبير عادل إمام مؤشر البحث جوجل بعد إنتشار شائعات تفيد بانعزاله داخل فيلاته فى الساحل الشمالى .

 وأفادت الشائعات التى ترددت على مدار الساعات الماضية أن الفنان عادل إمام انعزل داخل فيلاته فى الساحل الشمالى خوفاً من الاصابة بفيروس كورونا ، بل تم منع الزيارات عنه خوفاً من نقل أى شخص العدوى له . 

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تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام 

 وعلم صدى البلد أن الفنان عادل إمام بالفعل متواجد داخل فيلاته فى الساحل الشمالى برفقة أسرته الصغيرة وهى العادة التى يتبعها كل عام فى شهور الصيف ، ويقوم باتباع الاجراءات الاحترازية التى يتبعها كل الأشخاص دون مبالغة  أو تهويل ، كما أنه اعتاد على الاحتفاظ بخصوصيته خلال قضاء الاجازة الصيفية مع اسرته  .

عادل امام 

 كان الفنان عادل إمام، قد نعى الفنانة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض دام حوالي 4 أشهر. 

ونشر عادل إمام، صورة له مع الفنانة الراحلة بجانب ابنه رامى وذلك عبر حسابه بموقع  “انستجرام”، وعلق قائلا: “البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها”.

ولد زعيم الكوميديا الفنان عادل إمام في 17 مايو من العام 1940 بقرية شها محافظة الدقهلية، و كان قد التحق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومن هنا بدأ شغفه وحبه للفن في الظهور حيث تمثيله على مسرح الجامعة، ليخرج من مسرح الجامعة قاصدًا الأدوار السينمائية الصغيرة التي أبرزته بشكل كبير في منتصف الستينيات، ليلمع نجمه بعد ذلك في فترة السبعينيات حينما أدى دور البطولة في فيلم البحث عن فضيحة، ليظل متربعًا عرش الفن والنجومية حتى وقتنا هذا.

الزعيم عادل إمام

ويصادف 17 مايو من العام 2021، الاحتفال الـ 81 بميلاد الزعيم عادل إمام، حيث تمتليء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببرقيات تهنئة للزعيم بيوم مولده متمنين له دوام الصحة والعافية، وبالرجوع إلى الوراء أعوام قليلة تحديدًا في العام 2015، و أثناء تصوير الزعيم لمسلسله الرمضاني " أستاذ و رئيس قسم " 

عادل إمام اشرف زكي فيروس كورونا جوجل مؤشر البحث

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