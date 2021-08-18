عادل إمام يتصدر التريند بعد شائعة العزلة في فيلا الساحل الشمالي.. تفاصيل

تصدر الفنان الكبير عادل إمام مؤشر البحث جوجل بعد إنتشار شائعات تفيد بانعزاله داخل فيلاته فى الساحل الشمالى .

وأفادت الشائعات التى ترددت على مدار الساعات الماضية أن الفنان عادل إمام انعزل داخل فيلاته فى الساحل الشمالى خوفاً من الاصابة بفيروس كورونا ، بل تم منع الزيارات عنه خوفاً من نقل أى شخص العدوى له .

وعلم صدى البلد أن الفنان عادل إمام بالفعل متواجد داخل فيلاته فى الساحل الشمالى برفقة أسرته الصغيرة وهى العادة التى يتبعها كل عام فى شهور الصيف ، ويقوم باتباع الاجراءات الاحترازية التى يتبعها كل الأشخاص دون مبالغة أو تهويل ، كما أنه اعتاد على الاحتفاظ بخصوصيته خلال قضاء الاجازة الصيفية مع اسرته .

كان الفنان عادل إمام، قد نعى الفنانة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض دام حوالي 4 أشهر.

ونشر عادل إمام، صورة له مع الفنانة الراحلة بجانب ابنه رامى وذلك عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها”.

