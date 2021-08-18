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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادل إمام يتصدر التريند بعد شائعة العزلة في فيلا الساحل الشمالي.. تفاصيل

عادل إمام
عادل إمام

تصدر الفنان الكبير عادل إمام مؤشر البحث جوجل بعد إنتشار شائعات تفيد بانعزاله داخل فيلاته فى الساحل الشمالى . 

 

وأفادت الشائعات التى ترددت على مدار الساعات الماضية أن الفنان عادل إمام انعزل داخل فيلاته فى الساحل الشمالى خوفاً من الاصابة بفيروس كورونا ، بل تم منع الزيارات عنه خوفاً من نقل أى شخص العدوى له . 

 

وعلم صدى البلد أن الفنان عادل إمام بالفعل متواجد داخل فيلاته فى الساحل الشمالى برفقة أسرته الصغيرة وهى العادة التى يتبعها كل عام فى شهور الصيف ، ويقوم باتباع الاجراءات الاحترازية التى يتبعها كل الأشخاص دون مبالغة  أو تهويل ، كما أنه اعتاد على الاحتفاظ بخصوصيته خلال قضاء الاجازة الصيفية مع اسرته  .

 

كان الفنان عادل إمام، قد نعى الفنانة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض دام حوالي 4 أشهر.

 

ونشر عادل إمام، صورة له مع الفنانة الراحلة بجانب ابنه رامى وذلك عبر حسابه بموقع  “انستجرام”، وعلق قائلا: “البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها”.
 

عادل إمام الفنان عادل إمام رامي امام الساحل الشمالي اسرة عادل إمام

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