اندلاع حرائق جديدة في غابات القدس.. فيديو

أفادت تقارير صحيفة في إسرائيل، اليوم الخميس، بأن الحرائق في غابات القدس اندلعت مرة أخرى في عدة نقاط، فيما تكافح طائرات الإطفاء لإخماده.

ويأتي ذلك بعد بعد 24 ساعة من إخماد الحرائق الكبيرة التي اندلعت في شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة تايمز اوف إسرائيل، ساعدت عشرات فرق الإطفاء بما في ذلك أربع طائرات، في إخماد الحرائق حول جبل إيتان.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إن ثمانية أطقم إطفاء أخرى في الطريق.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الإطفاء، لم يكن هناك خطر على أي منازل أو ممتلكات و 'تم احتواء الحادث'.



وذكرت إذاعة “كان “ الإسرائيلية، أن الحرائق اندلعت في المواقع التي اندلعت فيها الحرائق في وقت سابق من هذا الأسبوع ولم تكن حرائق جديدة.

وقالت وزارة حماية البيئة إنها رفعت تحذيرها من تلوث الهواء في المنطقة، مشيرة إلى تحسن كبير في جودة الهواء في أعقاب حرائق هذا الأسبوع.

والتهمت حرائق الغابات الهائلة حوالي 6200 فدان من الغابات غربي القدس - متجاوزة حجم حريق الكرمل. توقع المسؤولون عملية إعادة تأهيل قد تستغرق عقودًا.