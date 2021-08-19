ضبط عنصر اجرامى هارب من السجون بالاسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من السجون والمطلوب التنفيذ عليهم فى القضايا المتنوعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية تردد أحد العناصر الإجرامية "هارب" ، على دائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة ، أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بواقعة هروبه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسيارة لإستخدامها فى تنقلاته.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

