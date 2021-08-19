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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها تكميم المعدة..كريم صبري : عمليات السمنة أمنة تماما..والمريض يخرج بنفس اليوم..فيديو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، تكميم المعدة من العمليات الفعالة لفقدان الوزن، مؤكدا أن تكميم المعدة في السن الصغير لا تؤثر على النمو. 

 

كريم صبري: تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات

كريم صبري يشرح كيفية إجراء جراحات السمنة.. فيديو

وأضاف "كريم صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تكميم المعدة يكون عن طريق م المنظار، ونفس الفتحات، ويمكن أن يخرج المريض ويمارس حياته الطبيعية في نفس يوم العملية .

 

مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي

 

وتابع  "كريم صبري" إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.

 

وأشار صبري إلى أنه يمكن عمل تحويل المسار، ولكن ما قبل سنة الـ 20 عاما نفضل إجراء عملية تكميم المعدة، مؤكدا أن عمليات السمنة أمنة تماما.  

 

الدكتور كريم صبري عملية تكميم المعدة جامعة عين شمس فقدان الوزن المريض

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