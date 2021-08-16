عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري يشرح كيفية إجراء جراحات السمنة.. فيديو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري

عرض الإعلامي ممدوح الشناوي، مقدم برنامج "البيه والهانم" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، التي أجراها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، الذي قدم تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة لأحد المرضى.


وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر: “نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تكميم المعدة فعالة لإنقاص الوزن”.

 

وأضاف كريم صبري، أن "تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".

وأشار كريم صبري، إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، موضحا أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

 

عملية تحويل المسار

وقال «صبري» إن عمليات تحويل مسار المعدة هي الأفضل والأقوى في الأوزان الكبيرة فوق وزن الـ 150 كجم، مضيفا:"هناك طريقتان لعمليات تحويل مسار المعدة، الأولى تقلل امتصاص السكريات والدهون بالجسم بنسبة تصل الي 70%، والثانية تقلل كمية الطعام بصورة فعالة بصورة بسيطة مع الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي".

 

وأشار إلى أن العملية تجرى بالمنظار عبر فتحات صغيرة لإنقاص الوزن، مع إقامة بسيطة في المستشفى لا تتعدى الـ 12 ساعة لعمل متابعة طبية للمريض بعد العملية، وبعدها يعود المريض الى نشاطه الطبيعي ويمارس أعماله اليومية بشكل طبيعي جدا بعد العملية.

 

وقال كريم صبري، إن عملية تكميم المعدة مناسبة جدًا في السن الصغيرة، خاصة أنها قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري، وانقطاع النفس أثناء النوم.

 

وتابع «صبري»، أن تكميم المعدة عملية قائمة على تقليل كمية الأكل، ولا تؤثر على الامتصاص، ويتم عزل جزء كبير من المعدة الذي يحتوي على الهرمونات، ويتم التخلص من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل سريع.
 

ممدوح الشناوي كريم صبري مرضى السمنة السمنة المفرطة جراحات السمنة

موضوعات متعلقة

فعالة لإنقاص الوزن.. كريم صبري يوضح تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة

ترشيحاتنا

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

رئيس أفغانستان السابق يعلن عن مفاوضات مع طالبان

بعد نفي طاجيكستان.. مصدر: الرئيس الأفغاني مقيم الآن في سلطنة عمان

أشرف زكي يكشف لصدى البلد تطورات حالة سحر عبدالحميد بعد تعرضها لأزمة قلبية

أدعية تفتح باب الرزق يوم عاشوراء

سيارات مليئة بالنقود.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني الهارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بخصوص رحلات الطيران في مطار كابول

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انفراد.. عبدالله بكرى مدافع بيراميدز يوقع عقود انتقاله لـ "فاركو"

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ