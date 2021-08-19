معلومة X خبر.. تاريخ معبد حتشبسوت بـ الدير البحري بين يديك

معبد حتشبسوت بـ الدير البحري بالأقصر، ذلك الصرح العظيم الشاهد على التاريخ ، وعظمة أبرز ملكات مصر في العصر القديم ، والذى يخلد ذكرى الملكة حتشبسوت .

لقب قدماء المصريين معبد حتشبسوت بـ جسر جسرو آمون ، والذى حمل معنى قدس أقداس آمون ، والذى شيده المهندس "سننموت" بطراز مميز يتكون من ثلاث شرفات.

معبد حتشبسوت

وأبرز ما يميز معبد حتشبسوت الوقاع فى البر الغربى بالأقصر، النقوش التى تقص الولادة المقدسة للملكة حتشبسوت وأبنائها لآمون ، بالإضافة إلى تفاصيل رحلتها الشهيرة إلى بلاد بونت.

ويتزين المعبد العديد من المقاصير ، أبرزها حتحور وأنوبيس ، وتجسد النقوش مظاهر العداء العائلي والديني وذلك عبر تشوية المتعمد صور حتشبسوت بيد الملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى تشويه صور آمون من قبل كهنة آتون.



معبد حتشبسوت بالدير البحري