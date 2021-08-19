جاب صفر  فى امتحان العربى.. صدى البلد مع الطالب يوسف محسن بالفيوم .. شاهد

حاولت أنقل ورقة البابل شيت فى الورق التى احضرها لى رئيس اللجنة فرفض

أجبرونى على كتابة محضر بالواقعة بخطى والتوقيع عليه ورفضوا أعطائى صورة منه

أطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل شخصيا للتحقيق فى هذه المأساة وانصافى

أمنيتي الالتحاق بكلية الصيدلة ، لكن صفر العربى منعنى من ذلك

لم يتوقع يوسف محسن رجب عبد الفتاح الطالب بالثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بمحافظة الفيوم ، أن ينجح ويتفوق فى جميع المواد بدرجات جيدة ، ويحصل على 64 % ، ويفاجئ بأنه له دور ثان لحصوله على صفر فى أمتحان اللغة العربية.

قال : يوسف محسن الذى حدث معى فى لجنة امتحان اللغة العربية ، كنت مسلم ورقتين للبابل شيت وعامل محضر كما قال لى مراقب اللجنة، قولت للمراقبة انا غلطت فى سؤال وماذا أفعل فأحضر لى بابل شيت قبل أنتهاء الامتحان ب10 دقائق ، وحاولت أنقل ورقة البابل شيت فى الورق التى احضرها لى فرفض وطلب منى حل السؤالين المتبقيين.

و تم تحرير محضر بالواقعة وقمت بالتوقيع على المحضر دون ان يعطونى صورة منه ، بالرغم من أن المحضر لم يدون به تبديل بابل شيت ، عكس ما طلبت بانه يوجد لدى سوالين غلط وتم نقلهم في بابل شيت اخرحسب تعليمات مراقب اللجنة الذى جعلنى أكتب المحضر بخط يدى ، واوقع عليه .

و يضيف يوسف كتبت المحضر اني نقلت اجابه السؤال ده ف بابل شيت تاني ومضيت عليه والمراقب كنت قولتله طيب ينفع يبقي ليا اتنين قالي طالما معمول محضر اثبات حاله خلاص وكان ف اخر الوقت وقالي يلا عشان الوقت خلص

وأكد يوسف باننى اول مره في حياتي امتحن بابل شيت ولسه معرفش اي حاجه عن هذا النظام الجديد مشيت وراء مراقب اللجنة الي هو اكيد فاهم اكتر مني .

وأضاف فوجئت اني جايب صفر فى اللغة العربية ، و معني ذلك ان الورقه الي هي فيها سؤالين فقط هى اللى اتصححت ومع العلم المدرس قالي بالحرف الواجد الورقتين هيتم تدبيسهم فى بعض ويرسلوا مع باقى أوراق أجابات الطلاب ، طالما تم تحرير محضر طالما عملت محضر .

ويبكى يوسف والدموع تهمر من عينيه قائلا : هل ذنبي اني مشيت وراء كلام المراقب الذى منعنى من نقل الاجابة فى البابل شيت مكتفيا بأجابتى عن سوالين فقط .

ويطالب يوسف من وزير التربية والتعليم بان يتدخل شخصيا للتحقيق فى هذه المأساة ، ويعطيه حقه ، حيث يستحق الحصول على 65 درجة من 80 أجمالى اللغة العربية .

ويضيف يوسف امنيتى الالتحاق بكلية الصيدلة ، لكن صفر العربى منعنى من ذلك ، ولدى إيمان وثقة بالله عز وجل أن ينصفنى وزير التربية والتعليم ، ويعيد لى درجاتى وورقة الباب شيت التى تم أغفالها فى التصحيح الالكترونى.

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