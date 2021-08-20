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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا.. الإبراشي يعود لتقديم برنامجه قريبا.. وتاج الدين: لقاحات كورونا المعترف بها دوليا موجودة بمصر

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

 

شافكي المنيري: الإبراشي سيعود لبرنامجه قريباً

كشفت الإعلامية شافكي المنيري، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة إنها تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي اليوم، وأرسل إليها رسالة بسيطة، وطمأنها على صحته، وأكد لها أنه سيعود قريبًا لعمله.


قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا 
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك رسالة مهمة حملها له عدد كبير من المصريين، مؤكد أن هناك دولا لا تعترف بلقاح “سينوفاك” وتمنع دخول المواطنين بشكل عام إلى البلاد حال الحصول على هذا اللقاح فقط.


أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن زواج "البارت تايم" أو ما يسمى بالزواج جزء من الوقت فكرته تنسب لأحد المحامين، وليس للأزهر الشريف صلة بهذا الأمر من قريب أو بعيد

 

السكر معشش جوايا.. مفيد فوزي : "إبرة الأنسولين" أصبحت رفيق دربي.. فيديو

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن مهنتي هي الكتابة ورفيقي في الحياة هو قلمي، ولكن بعد ذلك أصبح رفيقي في الحياة “إبرة السكر”، مؤكدا أن تلك الإبرة أحصل عليها 3 مرات يوميا قبل الإفطار والغداء والعشاء.


كتبها بفمه.. رضا عبد السلام يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

استطاع رضا عبد السلام، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، كتابة جملة «مصر تستطيع» بفمه على الهواء.


الصحة تزف خبرا سارا للمصريين المسافرين للخارج

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، و اعتبارًا من فجر اليوم تم اتاحة عنصر لـ التسجيل من أجل الحصول على قاح كورونا، وهو  من أجل السفر.


التظلمات انخفضت.. طارق شوقي: طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسب التظلمات انخفضت، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة، مؤكدا أنه نعيد فحص إجابات الطلاب الراغبين إذا أرادوا ذلك.  


تاج الدين: لقاحات كورونا المعترف بها دوليا موجودة بمصر 
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك بعض الدول مثل أمريكا لا تعترف ببعض اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والتى تعطى فى مصر، ولذلك نؤكد أن المواطنين المصريين الذين سيسافرون للخارج  سواء لـ مهام أو أعمال خاصة، أنه سيتم تطعيمهم باللقاحات التى تقبلها الدول بالكامل.


في هذا التوقيت|وزير قطاع الأعمال: فتح باب حجز السيارة الكهربائية نصر E70

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم فتح باب حجز السيارة الكهربائية "نصر إي 70" أمام الجمهور في يناير المقبل، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام 2022.

 

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