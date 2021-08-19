التظلمات انخفضت.. طارق شوقي: طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسب التظلمات انخفضت، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة، مؤكدا أنه نعيد فحص إجابات الطلاب الراغبين إذا أرادوا ذلك.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المصحح لم يعد يملك إعطاء الطالب درجات منخفضة أو عالية، مؤكدا أن القانون لا يسمح بإعادة الامتحان في الدور الثاني لأكثر من مادتين.

وتابع الدكتور طارق شوقي أنه سنعيد صياغة مقترح قانون الامتحانات وإرساله للبرلمان مرة أخرى، مؤكدا أنه تم تغيير طريقة التعليم للطلاب لقياس مستوى الفهم .

تم عقد ثلاثة امتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي

وأشار شوقي إلى أنه تم عقد ثلاث امتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل التدريب على الامتحانات قبل الامتحان النهائي.

وأكد وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد للامتحانات، لم يكن من بداية هذا العام، مؤكدا أنه قد بدأ منذ 3 سنوات.