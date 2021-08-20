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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد كامل يتصدر تريند تويتر بعد طرحه أغنية "على عيني"

صدى البلد

تصدر اسم الفنان احمد كامل تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نجاح اغنيته الجديدة “على عيني”.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، معبرين عن اعجابهم بالاغنية، وكانت أبرز التغريدات كالاتي: عامل عظمة - حد يطلع اغنية احمد كامل من دمااااااااغي.

 

وطرح الفنان أحمد كامل أغنيته الجديدة “على عيني” عبر قناته الرسمية باليوتيوب، وحققت مليون مشاهده في خلال ال24 ساعة الماضية.


ونشر "كامل" عبر صفحته الشخصية بموقع  "إنستجرام" مقطع من أغنيته الجديدة وعلق عليها قائلا "على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، اسمعا دلوقتي على اليوتيوب".


أغنية "على عيني" من إنتاج محمد محسن، وتقول الأغنيه "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

على عيني أحمد كامل اغنية على عيني تريند تويتر الفنان أحمد كامل

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