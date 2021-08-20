عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يتغزل في الزمالك ويعلن أحقيته بـ لقب الدوري

صدى البلد

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق بـ الفريق خلال الموسم مشددا أن لاعبي الفريق كانوا على قدر من المسؤولية والجدية طوال الموسم

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون هو السر وراء تألق لاعبي الفريق حيث أن مران الفريق يشهد تدريبات صعبة وجادة

 

وأضاف ان فريق الزمالك خلال المباريات الـ 3 الأخيرة لم يحصل على اي ضربات جزاء او اي من لاعبيه أو لاعبي الفرق المنافسة على بطاقات حمراء مشددا ان الزمالك وصل لصدارة الجدول بفضل جهود لاعبيه

 

وأكمل ان يوسف اوباما نجم الفريق يعد الافضل في الفريق وكان له دور كبير هذا الموسم مع الفريق وتمكن من حسم بعض المباريات وحصد الثلاث نقاط

txt

الزمالك ينفي الشائعات ويؤكد : رئيس النادي هو المصدر الرسمي في الفترة المقبلة

الحنفي حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
 

 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

 

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا  تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

 

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك  فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.


وانضم  "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

 

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.
 

خالد الغندور الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز الدوري العام الدوري

موضوعات متعلقة

عماد متعب يوجه رسالة لـ المسؤولين بشان مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

محمد يوسف يعدد أسباب تعثر الأهلي في الدوري

خير عظيم.. فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

دعاء الشفاء للمريض .. لعلاج الأمراض المستعصية

لابيد: جانتس لن يذهب لتشكيل حكومة مع نتنياهو

مقتل عنصري أمن وإصابة 5 إثر تفجير انتحاري استهدف مقهى في مقديشو

خالد الغندور يتغزل في الزمالك ويعلن أحقيته بـ لقب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ