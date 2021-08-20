خالد الغندور يتغزل في الزمالك ويعلن أحقيته بـ لقب الدوري

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق بـ الفريق خلال الموسم مشددا أن لاعبي الفريق كانوا على قدر من المسؤولية والجدية طوال الموسم

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون هو السر وراء تألق لاعبي الفريق حيث أن مران الفريق يشهد تدريبات صعبة وجادة

وأضاف ان فريق الزمالك خلال المباريات الـ 3 الأخيرة لم يحصل على اي ضربات جزاء او اي من لاعبيه أو لاعبي الفرق المنافسة على بطاقات حمراء مشددا ان الزمالك وصل لصدارة الجدول بفضل جهود لاعبيه

وأكمل ان يوسف اوباما نجم الفريق يعد الافضل في الفريق وكان له دور كبير هذا الموسم مع الفريق وتمكن من حسم بعض المباريات وحصد الثلاث نقاط

الحنفي حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.

