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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفلات ليلة الخميس.. تامر حسني يتألق على المسرح الروماني ووائل كفوري لأول مرة بالساحل

حفلات ليلة الخميس
حفلات ليلة الخميس

أحيا عدد كبير من النجوم حفلات غنائية ليلة الخميس، داخل وخارج مصر ضمن مناسبات الموسم الصيفي المستمرة واحتفاء المطربين بأغانيهم الجديدة مع الجمهور. 

حفل تامر حسني 

قدم الفنان تامر حسني حفلا مبهرا مساء الخميس، على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي بعد نفاذ كل تذاكر الحفل المطروحة على موقع الحجز المخصص تيكت مارشيه. 

تراوحت أسعار تذاكر حفل تامر حسني بين ثلاث فئات الأولى هي الفضية ويبلغ سعرها 300 جنيه، فيما وصلت أسعار التذاكر الذهبية إلى 600 جنيه، وبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءا.

وقدم تامر حسني في حفله المقام على المسرح الروماني لأول مرة عروضا مبهرة وتفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة التي يحرص نجم الجيل على غنائها في حفلاته مؤخرا. 

وائل كفوري في الساحل 

أحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس. 

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه. 

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

على الحجار في محكى القلعة 

أحيا الفنان علي الحجار حفلا طربيا على مسرح محكى القلعة مساء الخميس، بحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه المختارة من بين مشواره الذي يمتد على مدار عقود. 

غنى علي الحجار العديد من أغانيه على مسرح محكى القلعة منها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدي.

عفروتو على مسرح الزمالك 

أشعل مغني الراب عفروتو مسرح الزمالك، بتفاعل الجمهور على أغانيه في أولى حفلاته فى المسرح، مع التزام الجمهور بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ورقص الجمهور وتفاعلوا مع أغاني عفروتو بحضور كامل العدد، وانضم له على المسرح صديقه مغني الراب مروان موسى لتقديم الأغاني المشتركة بينهما. 

أصالة في جدة 

وقدمت الفنانة أصالة حفلا طربيا بالسعودية ضمن موسم صيف جدة، برفقة النجم رامي صبري، وشاركت عبر حسابها على تطبيق انستجرام عدد من الصور والفيديوهات من الحفل الذي حضره الآلاف من الجمهور. 

حفلات تامر حسني وائل كفوري أصالة عفروتو

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