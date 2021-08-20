شوبير يوجه رجاء خاصا لـ مسؤولي اتحاد الكرة بشأن أحمد ياسر ريان

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بشأن البطاقة الدولية لـ احمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار لـ التاي سبورت.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن فريق التاي سبورت التركي سيسافر لخوض معسكر مغلق خارجي استعدادا للموسم الجديد وتأخر وصول البطاقة سيعطل من انضمام اللاعب للمعسكر

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات وهي ما تعيق الأمر ولكن يجب على اتحاد الكرة أن يسهل الامور من اجل مصلحة اللاعب حيث ان انضمام اللاعب للدوري التركي أمر جيد ويصب في مصلحة الكرة المصرية مشددا ان المسؤولين عليهم ان يتفهموا الأمر .

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، تفاصيل انتقال أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي، لصفوف ألتاي سبورت التركي.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية، إن ريان انضم للفريق التركي على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار لموسم واحد، و2 مليون دولار قيمة أحقية الشراء في الموسم المقبل.

وأوضح أن ريان فضل خوض تجربة في الدوري التركي، بسبب صعوبة اللعب أساسيا في الأهلي.

ويتواجد أحمد ياسر ريان في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم.

وتمكن ريان من تسجيل 15 هدفا مع فريق سيراميكا كليوباترا الذي لعب في صفوفه، معارا من الأهلي.

وكان نادي التاي التركي أعلن رسميا، استعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمدة موسم بنية الشراء النهائي.

ونجح أحمد ياسر ريان في اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له، بعد التوصل لااتفاق مبدئي بين إدارة القلعة الحمراء مع النادي التركي.

ووقعت إدارة ألتاي عقود الصفقة مع الأهلي، والصفقة عبارة عن إعارة لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار بنية البيع النهائي مقابل 2 مليون دولار و500 ألف دولار أخرى امتيازات حال إحراز أهداف والمشاركة في عدد من المباريات في الموسم الثاني.