إنجاز..صباح البلد يستعرض زيارة وفد تنسيقية الأحزاب إلى مصنع الهيئة العربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب لمقر الهيئة العربية للتصنيع؛ حيث استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة وفد التنسيقية.



وقام الفريق بشرح مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالدولة بالصناعة، وشهدت الزيارة عرض مواد فيلمية عن الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، خلال الزيارة على أن الهيئة تستهدف توطين نقل التكنولوجيا لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج بما يتناسب مع الثورة الصناعية المحلية والعالمية.



وشدد "التراس" على أن الهيئة تسعى لإنتاج منتج مصري له القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.



وأشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بالهيئة العربية للتصنيع، مسترسلا: نحن فخورون بالإنجاز الذي شاهدناه اليوم.





