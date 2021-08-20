ازاي تتجنبي الطاقة السلبية في بيتك؟.. خبيرة توضح

قالت سها عيد، خبيرة الطاقة، إن الطاقة السلبية أسبابها كثيرة، ومن بين تلك الأسباب، الأشخاص السلبية المحيطين بنا، والمعروفون بـ"مصاصي الطاقة"، والذين لا يشعرون أبدا بالرضى، ودائما محبطين، مما يسبب ضعفا للشخص المقابل له، ظنا منهم أن ذلك يبعد عنهم الحسد.

وأضاف سها عيد، خلال لقائها لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بيوت بعينها تسبب الشعور بالطاقة السلبية، وهي أغلبها تكون ذات ألوان غامقة، مثل موضة المطابخ السوداء، وهي ضد طاقة المكان، وتسبب عدم راحة نفسية.

وتابعت: “من أكبر الأخطاء أن يكون عندي مطبخ أسود.. دي حاجة وحشة جدا وتسبب اكتئاب لربة المنزل”.

وأردفت: "مفيش مشكلة أن ألوان الشقة تبقى فاتحة وربيعية ومليانة تفاؤول ونجبلها كسوة، لأن الألوان القاتمة تشير إلى الحزن.

وواصلت: “الألوان القاتمة تزيد من الإحساس بالحزن والاكتئاب لفترة طويلة، فإحنا نحاول نبتعد عنها، وندخل الشمس للبيت عشان نجدد طاقته”.