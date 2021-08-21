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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب نقص سائقى الأتوبيسات.. مدرسة تقدم 700 دولارا لكل طفل كـ "بدل انتقال"

حافلة
حافلة

تقدّم إحدى مدارس ولاية ديلاوير الأميركية، أموالاً لأولياء الأمور لتوصيل أطفالهم إليها لمدة عام، وذلك للمساعدة في تعويض النقص في سائقي الحافلات الذي يؤثر على تلك المدرسة وباقي المدارس بجميع أنحاء البلاد.


وبحسب ما نشرته صحيفة “سي ان ان” الأمريكية، قال إشعار للآباء على موقع مدرسة «إيست سايد تشارتر» على الإنترنت: «نريد أن ندفع لك 700 دولار عن العام لتوصيل كل طفل إلى المدرسة وأخذه منها».


وقالت المدرسة التي تقع في مدينة ويلمنغتون، إن الولاية بأكملها تواجه نقصاً في سائقي الحافلات و«تمكين الآباء هو الحل الأفضل».


وجاء في إشعار المدرسة، أن الحافز هو 700 دولار لكل طفل «إذا كان لديك 3 أطفال فسنمنحك 2100 دولار».


على الصعيد الوطني، من المتوقع أن تظل الحاجة إلى سائقي الحافلات المدرسية عند «مستويات حرجة» خلال الأشهر المقبلة. سيضر هذا النقص بقدرة الصناعة على تقديم خدمة متسقة تمتد حتى العام الدراسي، وفقاً لجمعية النقل المدرسي الوطنية.


وتكافح كل من شركات النقل والحافلات المدرسية المتعاقد معها والعمليات التي تديرها المنطقة للعثور على سائقين بسبب عدد من المشكلات، أبرزها المخاوف الصحية المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، والتردد في تلقي اللقاحات، وفقاً لما قاله كيرت مايسين، المديرة التنفيذية للجمعية.


وذكر الإشعار أن المدرسة ستظل تقدم خدمة الحافلات المدرسية «هذا العام لمن يحتاج إلى مواصلات».


وبدأ مسؤولو منطقة فيلادلفيا التعليمية بالفعل برنامجاً مشابهاً لمعالجة النقص في السائقين هناك.
وكان أولياء الأمور في فيلادلفيا قادرين على التسجيل في برنامج السعر الثابت للوالدين، الذي يوفر «مبلغاً قيمته 150 دولاراً شهرياً (ما يصل إلى إجمالي 1500 دولار) لكل أسرة للعام الدراسي 2021 - 2022 للآباء المؤهلين الذين يختارون الانسحاب من المواصلات»، كما قال موقع المقاطعة.

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