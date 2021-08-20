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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

بيان جديد من السودان
بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

توقعت لجنة الفيضان بوزارة الري في دولة السودان، اليوم الجمعة، استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع  عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات، وقطاع شندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا.

 

قالت لجنة الفيضان في بيان إن النيل سجل اليوم، عند محطة الخرطوم 17.02 مترا،ً أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتمترا، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

 

فيما سجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب ب54 سنتمترا، وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب 61 سنتمترا.

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كما سجل إيراد النيل اليوم عند الحدود السودانية الإثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب، فيما سجل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.

 

وتوقع بيان السودان استقرار قطاعات جبل الأولياء الخرطوم، الروصيرص - الخرطوم، الخرطوم - شندي وقطاع مروي – دنقلا.

 

وتوقع البيان أيضا انخفاض منسوب النيل غداً السبت في ود العيس 3 سم ليسجل 16.45 متراً وكان قد سجل اليوم  16.48 متراً وإرتفاعه في ود مدني  1 سم ليسجل 19.46 متراً حيث سجل اليوم 19.45 متراً وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 1 سم ليسجل 17.01 متراً حيث سجل اليوم 17.02 متراً.

 

ومن المتوقع أن ينخفض المنسوب في شندي بمعدل 2 سم  ليسجل 17.81 متراً حيث سجل البوم 17.83 سم، وانخفاضه في عطبرة 1 سم ليبلغ 16.09 متراً وكان قد سجل اليوم 16.10 متراً، وارتفاعه في مدينة دنقلا 15.2مترا وبمعدل 2 سم ليسجل 15.18 مترا  ووكان قد سجل اليوم 15.18 متراً.

السودان منسوب النيل فيضان النيل نهر النيل فيضانات

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