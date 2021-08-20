11 ساعة.. مغادرة أيفر جيفين بعد انتهاء رحلتها البحرية في قناة السويس

غادرت سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، اليوم الجمعة، المجري الملاحي لقناة السويس، بعد انتهاء رحلتها، والتي استغرقت ١١ ساعة بالقناة، بمصاحبة ٤ قاطرات قامت بالتناوب في تأمين الرحلة البحرية.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد ١ ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.



وخلال الرحلة البحرية السفينة البنمية بقناة السويس، تسلمت القاطرة سلام ٣ والقاطرة سلام ٥ مهام تأمينها بدلا من سلام ١ و ٢.



وأكد الفريق ربيع على أن عبور السفينة EVER GIVEN مجددا في رحلتها رقم ٢٢ عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور ٦٢ سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,٥ مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال ٢٦ سفينة بحمولات صافية قدرها ١,٥ مليون طن، فيما عبرت ٣٦ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢ مليون طن.

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