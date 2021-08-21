برلماني: الدعم الرئاسي لذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية يؤكد أنهم في عيون الدولة

قال النائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوي الإعاقة غير مسبوق، منوها إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وهو يوجه الدعم الكامل لهذه الفئة بكافة القطاعات الموجود بالدولة، فضلا عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف النجار في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي حرص دائما على الالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة، وذلك بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والتي استهدفت السعي والعمل على تذليل الصعوبات أمامهم وضمان حقوقهم كاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب، يؤكد الاهتمام الغير مسبوق الذي أولته الدوله لهم، على عكس السنوات السابقة التي شهدت تهميش ولا مبالاه تجاه حقوقهم المشروعة والمنصوص عليها في الدستور.

وأكد النائب علي الدين النجار، حرص على دعم كافة الفئات من المواطنين وليس فئة ذوي القدرات الخاصة، مشيدا بمبادرات الاسكان الاجتماعي والتي جاءت طوق نجاه للشباب المصري في تملكهم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفترات تقسيط طويلة الأجل.

هذا وهنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.

وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئي على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما كانت حريصة على تهنئة أولياء أمورهم وأكدت أن جهودهم في رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان له عاملاً رئيسياً في نجاحهم وتفوقهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوي الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.