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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة النواب:اللجنة أوصت بحل أزمة المرشدين السياحيين للحفاظ على حقوقهم

النائبة نورا على
النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان

قالت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن  لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أصدرت توصياتها بشأن حل أزمة المرشدين السياحيين.

وأضافت “على”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :شددت اللجنة على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعياً لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها إلى اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الأدوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب المرشدين السياحيين مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى دور الانعقاد الأول

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