أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم السبت 21 أغسطس 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم السبت فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و 4 جنيه ، البطاطس بين 3 و 6 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3 جنيه.



وسجلت الكوسة اليوم السبت فى سوق العبور بين 3و 6.7 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 7 الى 19جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.50 و 4.50 جنيه.



وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم السبت فى سوق العبور بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم السبت فى سوق العبور بين 1.5 الى 3 جنيه ، الخيار البلدي بين 2.5 الى 5.5 جنيه ، البامية بين 5 الى 9 جنيهات.



ونرصد أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 4و 7 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفاكهة كالتالى: سعر كيلو البرتقال الصيفى 3 و 5 جنيه، سعر كيلو جريب فروت بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار العنب فى سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة ، حيث تراوح سعر كيلو عنب بناتى أصفر بين 6 الى 9 جنيهات، عنب بناتى أحمر بين 6 إلى 9 جنيهات، عنب رومى أحمر بين 5 إلى 8 جنيهات، عنب اسود بين 7 إلى 11 جنيها ، عنب كرمسن 10 الى 15 جنيها.

أسعار التفاح فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..سجل سعر كيلو تفاح مصرى بين 12 و 18 جنيها ، تفاح أمريكاني إيطالي بين 17 و 23 جنيها.

أسعار المانجو بأنواعها فى سوق العبور

تراوح سعر كيلو المانجو الفص 20 إلى 70 جنيها، المانجو العيسوي 20 إلى 50 جنيها ، المانجو البلدى 9 إلى 15 جنيها ، مانجو تيمور 20 إلى 40 جنيها ، مانجو هندي 15 إلى 35 جنيها، مانجو زبدية 12 إلى 20 جنيها مانجو فونس 15 إلى 35 جنيها، مانجو سكري 15 إلى 23 جنيها.



بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 8 إلى 12 جنيها ، كانتلوب بين 3 و 6 جنيهات، سعر بلح بارحي 15 و 25 جنيها.



ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.