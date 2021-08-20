العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا

عثرت السلطات في ليبيا على 6 جثث في الصحراء، بينها 5 لمواطنيين مصريين، وأخرى مجهولة الهوية.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي فرع هون في بيان، أنه "بناء على مراسلة من السلطات المحلية وبإذن من النيابة العامة، توجهت شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع هون برفقة وكيل نيابة هون الجزئية، ورجال الأمن بمديرية أمن الجفرة، إلى وادي زمام جنوب مدينة سوكنه".

وتابع البيان الليبي أنهم وجدوا " 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية، وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم، حيث وجدوا على مسافة تبعد حوالي 90 كم عن مدينة سوكنه".

وقال الهلال الأحمر الليبي إن الجهات الأمنية تحرت عن الجثث، كما قام فريق الطوارئ بالفرع بانتشالهم لإيصالهم الى ثلاجات الموتى وبهذا ستحيل، السلطات الجثامين الى الجهات المختصة لتسليمهم الى اهلهم و ذويهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت ليبيا حادثة أخرى، حيث لقى 7 مصريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون، بعد اتقلاب سيارة تقلهم في مدينة أجدابيا.

وقال رئيس الجالية المصري في ليبيا أحمد كمال، إن الحادث وقع أثناء مطاردة الشرطة الليبية لسيارة تقل مجموعة من المصريين دخلوا إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.