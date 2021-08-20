ألبانيا ترفض تسليم مصر قاتلا محكوما عليه بالإعدام

رفضت محكمة في ألبانيا اليوم طلبًا لتسليم مواطن مصري مدان في جريمة قتل ومحكوم عليه بالإعدام.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن القاضي الألباني أرتان جيرميني أصدر قرارًا ببطلان تسليم المواطن المصري محمد راجح إلى مصر، بسبب رفض السلطات المصرية تقديم تعهد بعدم تنفيذ حكم إعدامه.

وحكمت محكمة مصرية على راجح بالإعدام في جريمة قتل في نوفمبر 2019 في الجيزة. وكانت السلطات المصرية قد أصدرت مذكرة دولية باعتقاله.

وتم توقيف راجح في مطار ألبانيا الدولي في مايو الماضي بينما كان يحاول الدخول إليها بصفته سائحًا.

وألغت ألبانيا عقوبة الإعدام في أكتوبر 2000 رسميًا، لكن تنفيذها كان قد توقف فعليًا عام 1995، بعد انضمام ألبانيا إلى منظمة "مجلس أوروبا" الحقوقية.