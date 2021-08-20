شريهان من كواليس كوكو شانيل: في قلبي الفن .. نور وسلام

شاركت الفنانة شريهان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت شريهان خلال الصورة من كواليس مسرحيتها "كوكو شانيل" الذي عادت من خلالها مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد آخر ظهور لها في مسرحية "شارع محمد علي" أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وعلقت شريهان علي الصور قائلة "في قلبي الفن .. نور و سلام" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتتناول المسرحية قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة “كوكو شانيل"، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء.

وبدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في إحدى دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.