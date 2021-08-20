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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

كارتيرون
كارتيرون

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا، اليوم في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على أن الفوز مهم جدا، معربا عن رضاه عن النتيجة وأداء جميع اللاعبين.


وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عيد بروح الفريق اليوم، وجميع اللاعبين قدموا المطلوب أمام خصم قوي بحجم سيراميكا كليوباترا، لا سيما وأن الشوط الأول كان الهواء يلعب ضد الزمالك".
 

وأضاف كارتيرون: "أشيد بمستوى اللاعبين؛ لأن فريق سيراميكا قدم مباراة قوية، وكانوا يلعبون بحماس كبير، كنت أتمنى أن أراهم يلعبون بنفس الشكل أمام الأهلي".


وقال مدرب الزمالك: "الجميع يجب أن يفهم أن الزمالك يلعب من أجل المنافسة على جميع البطولات؛ لأننا ننافس فريق كبير مثل الأهلي، ويجب أن نقوم بعملية التدوير، وعلى اللاعبين تقبل مبدأ المشاركة".


وأضاف أنه كان من المقرر أن يجلس "جنش" على مقاعد البدلاء، ولكنه ترك المعسكر؛ لذلك سيخرج اللاعب من حساباتنا خلال الفترة المقبلة، ونمتلك رئيس نادٍ متفهم، وسيتم عقد جلسة معه؛ لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الحارس.

 
وقال :" لا أريد الحديث عن نهاية الدوري يتبقى لنا مباراتين، الفريق راحة من التدريبات غدا؛ لإراحتهم ومنحهم وقت للاحتفال مع أسرهم بفوز اليوم، وسنعود يوم الأحد للانتظام في معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الإنتاج".

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