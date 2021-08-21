أخبار التعليم.. طارق شوقي يعلن عن هدية لـ الناجحين في الثانوية العامة.. رابط التسجيل بموقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. ماذا تقدم جامعة حلوان لطلابها ذوي الإعاقة؟

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

عبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بالدراسة العلمية المعمقة التي قدمها المفكّر اللبناني والأستاذ المحاضر في الفلسفة والإلهيّات والأديان المقارنة، الدكتور محمود حيدر، تحت عنوان : نقد التأسيس الأنطولوجي للحداثة.. تنظير الغرب في منظومة محمد عثمان الخشت)

يستقبل مكتب التنسيق الالكترونى بجامعة الوادى الجديد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة المرحلة الأولى غدا السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢١ وذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبإشراف الأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.

تهتم الدولة المصرية اهتماما بالغا بكافة الخدمات المقدمة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن هدية لـ الناجحين في الثانوية العامة مقدمة من وزارة التربية والتعليم.

تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات لطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم لتصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقتهم لضمان الطلاب في الحصول على التعليم العالي .





الجامعات 2021.. فتح موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. سجل عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى منذ قليل، والطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.

يفتح مكتب تنسيق 2021 باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى أمام طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات اعتبارًا من غد السبت حتي الأربعاء المقبل.