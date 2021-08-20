جامعة الوادى الجديد تعلن عن بدء التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى غدا السبت

يستقبل مكتب التنسيق الالكترونى بجامعة الوادى الجديد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة المرحلة الأولى غدا السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢١ وذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبإشراف الأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب ان جامعة الوادى الجديد تقدم الخدمة مجانا يوميا من الساعة ٩ صباحا وحتى الثالثة عصرا بمعامل التنسيق الالكترونى بالمبنى الإداري للجامعة.

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واضاف ان الخدمة يقدمها مجموعة من العاملين بالجامعة من لهم خبرة عالية فى مجال التنسيق الالكترونى من خلال قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر متصلة بالانترنت فائق السرعة لانهاء اجراءات التنسيق فى اسرع وقت

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب طلاب المرحلة الاولى و أولياء الأمور بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة

هذا بالاضافة الى أعمال التعقيم والتطهير لمكتب التنسيق قبل بدء العمل وعقب انتهاء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والطلاب وأولياء الأمور .