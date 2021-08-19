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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تستقبل وفد اللجنة الثلاثية لبحث إمكانية بدء الدراسة بكلية الطب هذا العام

وفد اللجنه الثلاثيه
وفد اللجنه الثلاثيه

استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم  الخميس، بمكتبه بالمبنى الإدارى بالخارجة  وفد  اللجنة الثلاثية من لجنة قطاع العلوم الطبية والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية بقيادة الأستاذ الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب جامعة الأقصر وعضو لجنة قطاع العلوم الطبية وذلك للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بكلية الطب البشرى لإمكانية بدء الدراسة بكلية الطب البشرى هذا العام، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد ومديري العموم بالجامعة .
 

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وقال رئيس الجامعة إن الوفد تفقد مبنى كلية الطب بالجامعة( مبنى المحافظة القديم  الذى أهدته المحافظة للجامعة ليكون مقرا لكلية الطب البشرى  والمقام على مساحة 7133متر والذى يضم مدرجات وقاعات التدريس.

 

بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب  للعميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس  ومكاتب للإدارين ومعامل والتى تضم  معمل قسم التشريح الآدمي وغرفة الأنتوماج  ومعمل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي  والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، هذا بالإضافة إلى مبان للرعاية الطبية والخدمات مسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومباني وجراج للسيارات  لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن الوفد تفقد عددا من منشآت الجامعة بالمقر الجديد للجامعة بالكيلو ١٠ للتعرف على عدد من الكليات التى  تخدم العملية التعليمية كمعامل كلية الطب البيطرى ومبنى القياس و التقويم، وبالإضافة إلى تفقد ملاعب كلية التربية الرياضية كما تفقد الوفد مستشفى الخارجة العام، حيث أشادت اللجنة بالإمكانات  المادية والبشرية  بكلية الطب البشرى التى تؤهلها لبدء الدراسة بكلية الطب  هذا العام ليقدم الخدمة الطبية لأبناء الوادى الجديد فى مختلف التخصصات من خلال  دعم كليات الطب بقطاع صعيد مصر (أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان ) من خلال انتداب للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لبدء الدراسة في الكلية.

 

وأضاف رئيس  الجامعة أن زيارة الوفد لجامعة الوادى الجديد  يأتي مواكبا لتوقيع بروتوكول تعاون لتدريب طلاب " طب الوادي الجديد" بمستشفى الخارجة العام وذلك  في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجامعة والمحافظة لإفتتاح كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

 

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد إنه قام خلال الأيام الماضية بتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة  بالمحافظة.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن  البروتوكول يهدف إلي التنسيق مع وزارة الصحة  لتدريب طلاب كلية الطب البشري بمقر مستشفي الخارجة العام، وذلك لتوفير خدمة طبية متخصصة من خلال أساتذة الطب لتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية المجانية.

 

ووجه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة  بالشكر والتقدير للواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد علي الدعم اللامحدود للجامعة لافتتاح كلية الطب البشرى وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالوادى الجديد من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها كلية الطب لمواطنى المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذى يحتاج الى خدمة طبية متميزة.

    

وفى نهاية زيارة الوفد لجامعة الوادى الجديد أهدى الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والسادة النواب درع الجامعة لأعضاء الوفد تقديرا لجهودهم متمنيا  لهم مزيد من التوفيق.

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