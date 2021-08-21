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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في عيون الدولة.. السيسي يوجه بتوفير احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية.. ونواب: يقوي عزيمتهم في السعي لتحقيق اهدافهم.. ومصر تحقق نموذجًا ملهمًا في مساندة هذه الفئة

صدى البلد

برلماني: الدعم الرئاسي لذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية يؤكد أنهم في عيون الدولة 
برلمانية عن دعم المنتقلين للمرحلة الجامعية: مصر تحقق نموذجًا ملهمًا في مساندة هذه الفئة
برلماني: دعم الدولة المستمر لذوي الإعاقة يقوي عزيمتهم في تحقيق أهدافهم

هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.

وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئي على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما كانت حريصة على تهنئة أولياء أمورهم وأكدت أن جهودهم في رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان له عاملاً رئيسياً في نجاحهم وتفوقهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوي الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

 

وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.

 

وخاطبت القباج الطلاب ذوي الإعاقة الناجحين: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد.

 

وفي إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ستطلق الوزارة حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجاري التفاوض بشأن النظارات الناطقة أيضاً، هذا بالإضافة إلى توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية. تتم كل هذه الجهود بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوي الإعاقة.

 

واكد أعضاء مجلس النواب أن الدولة تضع فئة ذوي الإعاقة في عيونها، ويتضح ذلك من خلال الاهتمام المستمر بهم وبدعمهم، موضحين ان دعم المنتقلين منهم للمرلحلة الجامعية سيكون له نتائج ايجابية في رفع روحهم المعنوية وتقوية عزيمتهم في تحقيق أهدافهم.


وحول هذا الموضوع قال النائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوي الإعاقة غير مسبوق، منوها إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وهو يوجه الدعم الكامل لهذه الفئة بكافة القطاعات الموجود بالدولة، فضلا عن  تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف النجار في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي حرص دائما على الالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة، وذلك  بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والتي استهدفت السعي والعمل على تذليل الصعوبات أمامهم وضمان حقوقهم كاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب، يؤكد الاهتمام الغير مسبوق الذي أولته الدوله لهم، على عكس السنوات السابقة التي شهدت تهميش ولا مبالاه تجاه حقوقهم المشروعة والمنصوص عليها في الدستور.

وأكد النائب علي الدين النجار، حرص على دعم كافة الفئات من المواطنين وليس فئة ذوي القدرات الخاصة، مشيدا بمبادرات الاسكان الاجتماعي والتي جاءت طوق نجاه للشباب المصري في تملكهم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفترات تقسيط طويلة الاجل.
برلمانية عن دعم ذوي الهمم المنتقلين للمرحلة الجامعية: الدولة تقدم نموذجًا ملهمًا في مساندتهم


قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية في ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتحقيق المساواة فيما بينهم وبين نظرائهم الأصحاء.
وثمنت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لذوي الهمم، موضحة أن مصر بقيادتها السيسية تقدم نموذجًا ملهما في دعم هذه الفئة بشكل كبير.
واوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ، أن دعم ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية يضمن توفير الراحة النفسية لهم، وبالتالي التعلم بشكل أفضل، حيث أنه يتم العمل على دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، منوهة غلى ضرورة وجود برامج تهيئة ومتابعة لهذه الفئة.


وجه النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير لفئة ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم ال نجاح في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، مؤكدًا أن قوة عزيمتهم الكبيرة في مواجهة التحديات والصعوبات، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت تعمل على التصدي للتمييز وتعزيز ثقافة التلاقي وتوفير حياة جيدة لهم، ويتمثل ذلك في الدعم المستمر والتوجيهات التي تصب في مصلحتهم.
واكد عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ان التوجيهات الرئاسية بتوفير كافة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية، تاتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على على هذه الفئة وتقديم الدعم الكامل لهم، وتعريفهم أن الدولة تقف بجانبهم في كافة التحديات التي قد يواجهونها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عاى أن مثل هذه القرارات تكون دافع قوي لهم على مواصلة الطريق والسعي في تحقيق أهدافهم، مشيدا بتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية، للتسهيل عليهم في التحصيل الدراسي والجامعي وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
 

السيسي وزير التعليم طارق شوقي التربية والتعليم الثانوية العامة مجلس النواب وزيرة التضامن الإجتماعى وزيرة التضامن الإعاقة

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