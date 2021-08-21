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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اقدم كلية تربية رياضية للبنات بمصر

عمرها 74عاما.. حكاية كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان

كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية للبنات

تعد كلية التربية الرياضية للبنات بـ جامعة حلوان وهى مهد كليات التربية الرياضية للبنات فى مصر وكانت الانطلاقة الأولى لكليات التربية الرياضية للبنات واقسامها في مصر.


أنشئت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان عام 1947 وكانت البداية لآنشاء الكلية كقسم في مدرسة الأميرة فوزية للبنات وفي 1947 تحول القسم إلى معهد مستقل باسم معهد التربية الرياضية للبنات وبذلك تعد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالعجوزة أقدم كلية للتربية الرياضية للبنات.


ومقر كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان بموقع متميز وفريد حيث تقع فى جزيرة الزمالك في قصر الاميره فوزية في حديقه الزهرية لطبحي غرب القاهرة أمام الصرح الكبير (برج القاهرة).

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان رائدة كليات الموسيقى بمصر


ويتواجد فى كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان 10 أقسام هم: تدريب الالعاب الرياضيه، تدريب المنازلات و الرياضات الفرديه، تدريب الرياضه المائيه ، تدريب مسابقه الميدان والمضمار، العلوم الحيويه والصحه الرياضيه، تدريب التعبير الحركي والايقاع الحركي، تدريب التمرينات الايقاعيه والجمباز الفني، الاداره الرياضيه والترويح، العلوم التربويه والنفسيه والاجتماعيه الرياضيه
 

تاريخ إنشاء جامعة حلوان

فى  عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.

 

وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (21) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (11) كلية أما باقي الكليات فعددها (10) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان والقاهرة والجيزة.

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