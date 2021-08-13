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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان رائدة كليات الموسيقى بمصر

كلية التربية الموسيقية
كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

تعد كلية التربية الموسيقية بـ جامعة حلوان هى مهد دراسة الموسيقي فى مصر وكانت الانطلاقة الأولى لكليات التربية الموسيقية واقسامها في مصر.


أنشئت كلية  كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عام 1935 / 1936 وذلك تحت اسم المعهد العالي للتربية الموسيقية في صورة قسم ملحق في معهد التربية للبنات بحي الزمالك.


وجاء عام 1942 بأتخذ قرار بضم جميع المعاهد العاليا الفنية للبنات في معهد واحد، وبذلك أصبح معهد التربية الموسيقية ضمن عدة معاهد أخرى تحت مسمى واحد وهو المعهد العالي لمعلمات الفنون ببولاق.

أعرق الكليات في مصر وأقدمها.. حكاية كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان


واشرق عام1947 ليتم إطلاق مسمي المعهد العالي لمعلمات الموسيقى بعد أن استطاع أن أن يستقل بذاته ويخرج من تباعية وزارة المعارف العمومية، ويصبح تابعًا لوزارة التعليم العالي في عام 1962، واستمر المعهد بهذا المسمى حتى مطلع الخمسينيات حيث كان في ذاك الوقت تعليم الموسيقى مقصورًا على البنات دون البنين، بينما أنشئ معهد لتعليم الموسيقى للبنين في حي الدقي في عام 1951م.


وبحلول عام 1964 انضم المعهدان في معهد واحد تحت إسم المعهد العالي للتربية الموسيقية بالزمالك، حتى تحول إلى كلية عام 1975 / 1976 وذلك من خلال ضمه إلى جامعة حلوان بإسم كلية التربية الموسيقية.


ومقر كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان هو أحد القصور العريقة التى يشتهر بها حي الزمالك وهو قصر توفيق باشا اسماعيل أحد أثرياء الصعيد، والذى مازال اسمه محفور أعلى القصر الى يومنا هذا، ثم اشترته منه عائلة يهودية ثرية فى اﻷربعينات والتى كانت تعيش فى مصر فى تلك الحقبه، لكن قوات الاحتلال اﻹنجليزى صادرته عند قيام الحرب العالمية واستخدمته لعدة سنوات .

ولم تستطع عائلة حنون إستعادته ﻷن الدولة استولت عليه بعد الثورة وحولته إلى مبنى للكلية، فى النهاية حصلت عائلة حنون فى الثمانينات على مبلغ بخس ثمنا للقصر من الدولة دفع على خمس سنوات. القصر حاليا : مستغل "كلية التربية الموسيقية.

موقع كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

يقع  قصر توفيق اسماعيل بشارع طة حسين  الزمالك  (هو فى الحقيقة يقع  فى تقاطع شارع شجرة الدر مع شارع إسماعيل محمد مع شارع طة حسين وهو مرقم 27 شارع إسماعيل محمد ) وقام المهندسين المعماريين : أدولفو ودومينيكو، بناء القصر.

ابرز خريجين كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

يعد الفنان الموسيقار الكبير هانى هاني شنودة أحد أبناء وخريج كلية التربية الموسيقية حيث قد تلاقى تعليمه للموسيقى فى أحضان الكلية واستطاع أن يتخرج منها في عام ١٩٦٦، وهانى شنوده  هو من قدم الفنان محمد منير ولحن له أغنية علموني عنيكي، كما أكتشف الفنان عمرو دياب من خلال فرقة المصريين وذلك في بورسعيد واقنعه بنزول القاهرة وتعلم الموسيقي، كذلك لحن ووزع وقدم موسيقي تصويرية للعديد من الأفلام. 

هانى شنوده

تاريخ إنشاء جامعة حلوان

وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عدد من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.

اقسام كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان 

وتمتلك الكلية عدة أقسام وهي : "الموسيقى العربية - النظريات والتأليف - قسم الأداء - الصولفيج والإيقاع الحركى والارتجال" بينما نظام الدراسة بالكلية هو خمس سنوات لنيل درجة البكالوريوس في التربية الموسيقية، وتمنح الكلية درجة الماجستير، وتمنح أيضا درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الموسيقية.

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان مهد دراسة الموسيقي قصر توفيق اسماعيل الزمالك

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