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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشعبة تكشف سر التحرك الأخير في أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

تكاليف الإنتاج والعرض والطلب تحدد الأسعار

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

الدواجن

وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.

سعر الدواجن

تصحيح السعر العادل

وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.

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