أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل في حرب أكتوبر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الشعب المصري تمكن من إنقاذ مصر في 30 يونيو، كما فعل خلال حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية.

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أبو الغيط أن مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن جولة الرئيس الآسيوية أظهرت حجم التقدير الذي تحظى به مصر.

واستعاد أبو الغيط لقاءه مع هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، عندما كان مندوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة، قائلًا إن كيسنجر أخبره بأن مصر بلد تُفرز قادة تاريخيين، مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وأضاف أبو الغيط أن كيسنجر كان يتمنى أن يكون على قيد الحياة ليقول: «وكمان عندكم عبد الفتاح السيسي».



