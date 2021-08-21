وحشتوني جدا.. عمر كمال يحضر مفاجأة لجمهوره

شارك الفنان عمر كمال جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عمر كمال علي الصورة قائلا :وحشتونى جدا .. قريب فيه جديد أن شاء الله يعجبكم .

يذكر ان شارك الفنان عمر كمال جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا لايف جديد، بعنوان “توضيح لحاجات حصلت في حلقة الإعلامي عمرو أديب”.

وقال: “إنه لا يجب الهجوم على أي مطرب من نجوم المهرجانات، وعبر عن حبه لحمو بيكا وغيره، وأشار إلى أن وصفه لحمو بيكا في الحلقة بالمؤدي وليس مغني، ليس بغرض الاستهتار أو الاستهزاء به، وإنما لتوضيح الفرق بين المطرب والمؤدي”.

وتابع أنه لا يقصد التقليل من أي فنان مهرجانات، ويحب أن يوضح هذه النقطة لجمهوره في يوم عرفة، ويعتذر لهم إذا تم فهم كلامه بشكل خاطئ.

وأشار أنه قبل الشهرة كان يغني أغاني خليجية بدول عربية كثيرة، ولا يرى أي عيب في الغناء بهذه اللهجة أو لمغنيين أخرين، بل على العكس يرى ذلك نجاح وتميز، لقدرته على أداء أكثر من لون.

يذكر أن، المطرب عمر كمال، أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية الروسية أوكسانا حيث التف الجميع حولهما خلال الحفل.

ونشر عمال كمال، مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه علي موقع "انستجرام"، وكتب قائلاً: "عمر كمال وأوكسانا في الساحل".



وقدم عمر كمال العديد من الأغاني الشهيرة منها: "بالبنط العريض للفنان حسين الجسمي، انتي معلمة، لخبطيطا، أوعدك، بنت الجيران، عود البطل، وعدد من أغانيه المميزة.



وقدمت أوكسانا أشهر رقصاتها على أنغام الدجى، وسط أجواء من التفاعل والبهجة بين الحضور، الذي استمر حتى المساء.



واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 مليون مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب.



ونشر عمر كمال على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع سمية الخشاب بمناسبة 10 مليون مشاهدة لكليب أوعدك بعد ساعات من إلقائه اللوم والعتاب في حوار تلفزيوني على شريكته في الأغنية.



زكشف عمر كمال مغنى المهرجانات عن خلافه مع الفنانة سمية الخشاب ، وذلك خلال استضافته فى برنامج مع تمام على قناة الجديد .



وتابع “ عمر كمال ” قائلاً : سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، فى حال إتمام اتفاقها معى.