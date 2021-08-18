عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النتيجة ليست نهاية المطاف.. تعليق جديد من عمر كمال على الثانوية العامة

عمر كمال
عمر كمال

نشر المطرب عمر كمال، مقطع فيديو مباشر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ للرد على حالة الجدل التي أثيرت بسبب منشوره الأخير الذي علق من خلاله على نتيجة الثانوية العامة. 

 

وقال عمر كمال، في الفيديو، إنه لم يقل ‘ن المال أهم من العلم، أو أي شيء تم تأويله على لسانه؛ ولكنه كان يقصد أن يقول للطلبة أصحاب الدرجات المنخفضة في الثانوية العامة، إن النتيجة ليست نهاية المطاف، والحياة مليئة بالنجاحات والطموحات الأخرى. 

تعليق عمر كمال على الثانوية العامة 

يأتي ذلك؛ بعدما أثار عمر كمال، الجدل، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وكتب منشورا، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب عمر كمال "جبت 90% .. جبت 70% .. جبت 40%؛ الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس ف الآخر".

txt

الشاطر اللي يجيب فلوس في الآخر.. عمر كمال يثير الجدل قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة| شاهد

txt

بسبب لفظ خارج .. القصة الكاملة لإيقاف عمر كمال عن الغناء

يذكر أن المطرب عمر كمال، نفى صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.

وقال كمال - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك " ما نشر على لساني بشأن الفنان محمد رمضان غير صحيح، فأنا لم أقل إنه مفيش نمبر وان في مصر ومحمد رمضان لا يستحق هذا اللقب".

وأضاف كمال : "أنا قولت إن لقب نمبر وان في المطلق غلط، مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على أحد، وعادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين".

وتابع كمال:" ومينفعش أقول نمبر وان في الغناء وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وحماقي وتامر حسني وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب".

وقال "محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه، لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده".

 

أزمة عمر كمال ونقابة الموسيقيين

كانت أيضًا حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول المطرب عمر كمال خلال الفترة الأخيرة، بعد معاقبة نقابة المهن الموسيقية له بالإيقاف عن الغناء لمدة اسبوع، بسبب فيديو ظهر فيه يتلفظ بلفظ خارج، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة:

 

عمر عمر كمال المطرب المطرب عمر كمال فيسبوك الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. قصة هجومه على مقالب رامز جلال

رغم إصابتها بكورونا.. ياسمين الخطيب تتخلى عن العزل الصحي بسبب الزمالك

أحدهما للزمالك.. تعليقان حاسمان من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي وطلائع الجيش

محمد رشاد: مش شمتان في مي حلمي.. ومش منطقي أعمل أغنية للإكس

دي ليلة بيضا.. صلاح عبد الله يعلق على انفراد الزمالك بصدارة الدوري

يا أبن الأوادم تتصدر أغاني ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

تانى علبة سجاير للمطرب تامر على تقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

المحافظات|أمن قنا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين .. انتحار طالبة وإصابة طالب بسبب الثانوية العامة بالمنوفية..٧ فصول ذكية للقضاء على التسرب من التعليم بجنوب سيناء

هل يجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي صيام عاشوراء؟ الإفتاء تجيب

إياتا: قطاع الطيران شهد انخفاضا للمسافرين في 2020 لم يحدث منذ 70 سنة

تعرف على إجراءات تسجيل العلامة التجارية للمنتجات بـ قانون الملكية الفكرية

نجاح كبير لـ سامسونج رغم تراجع مبيعات هواتفها الذكية Galaxy S21.. تفاصيل

النتيجة ليست نهاية المطاف.. تعليق جديد من عمر كمال على الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ