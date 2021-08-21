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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنت الشرقية.. أصغر مطربة مصرية فى أوبرا فيينا.. شاهد

مريم طاحون
مريم طاحون

قالت مريم طاحون ، أصغر مطربة فى أوبرا فيينا ،  أن جذورها من محافظة الشرقية وقد بدأت لعب البيانو فى عمر ٩ سنوات واقترحت عليها مدربة البيانو ان تقوم بالغناء .


وأضافت "طاحون" ، خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ،  أن أسرتها فى البداية لم يرغبوا بشأن التحاقها بالأوبرا ولكنها اقنعتهم بعد ذلك برغبتها فى الغناء ثم قامت بنجاح باجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الأمر  .


واشارت الى أن عائلتها تحرص سنويا لزيارة قريتهم وعائلتهم فى محافظة الشرقية لافتة الى ان تدرس فى فيينا بمدرسة موسيقية وتدرس الغناء الاوبرالى الى جانب المواد الدراسية الثابتة بأى مرحلة تعليمية .


يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد شهدت المشاركة الاولى للفنانة الشابة مريم طاحون اصغر مغنية مصرية فى اوبرا فيينا مع فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى والذى اقيم على مسرح الجمهورية يحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.


كما أكدت  " عبد الدايم "  اهتمام الدولة بالنابغين من ابناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة ، وقالت ان مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة اوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار فى السعى للتميز واثنت على ادائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح واثبات الذات ، واشادت بالمستوى الراق لعروض الفرقة التى باتت تتمتع بمستوى يضاهى الفرق العالمية المتخصصة .

 

احتفالات الاوبرا محافظة الشرقية دار الأوبرا الشرقية وزيرة الثقافة مدرس

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