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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الشناوي : المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

مباراة الأهلي والمصرى
مباراة الأهلي والمصرى

حسم أحمد الشناوي الخبير التحكيمي الجدل بشأن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالح النادى المصري في مباراة الأهلي التي أقيمت في الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

 

وقال الشناوي في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" عبر أون تايم سبورت: شهدت احدى اللعبات لمسة يد من  صلاح محسن لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء الأهلى وأرى أنها لا ترتقي إلى ركلة جزاء لكون الوضع التشريحى لصلاح محسن يشير إلى أن يده في وضعها الطبيعى وهذه اللمسة لا تحتسب ركلة جزاء وليست كل لمسة يد ركلة جزاء.


وأضاف: أكرم توفيق نجم الأهلي استحق إنذاراً في ارتكابه خطأ ضد لاعب المصرى، لأنه كان في طريقه إلى لعبة واعدة، ولكن أكرم لم يحصل على إنذار.

 

وواصل الشناوى: ركلة جزاء المصرى صحيحة بعد إعاقة السولية لاعب المصرى وهدف الأهلي الأخير لم يكن كهربا في موقف تسلل رغم اعتراض لاعبى المصرى وبالتالى هدفه صحيح.

 

انتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز الأحمر برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحداث المباراة..


مرر حسين الشحات كرة خطيرة بالمقاس على رأس صلاح محسن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولكن أخطأها محسن وسدد رأسية في الأرض وحرم الأهلي من هدف مبكر.

 

وتألق عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي، في التصدي لكرة رائعة من مجدي أفشة الذي استقبل كرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذي أرسل كرة رائعة وسددها أفشة ولكن كان لها ثروت بالمرصاد.

 

ومرة أخرى توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري البورسعيدي في الدقيقة 4 من عمر المباراة ووصل لمنطقة جزاء المصري وسدد كرة قوية ولكن عصام ثروت منعها من المرور وتصدى لها.

 

استطاع الأهلي أن يخترق دفاعات المصري ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق صلاح محسن الذي استقبل كرة علي معلول ببراعة وأسكنها الشباك برأسية رائعة.

 

وطالب لاعبي المصري البورسعيدي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة وتوقفت المباراة للعودة لتقنية الـ VAR.

 

ولم يحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء واستمر اللعب بشكل طبيعي.

 

استطاع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري ان يراوغ دفاع الاهلي في الدقيقة 29 من عمر المباراة ويسدد كرة صاروخية ويسكنها شباك محمد الشناوي.

 

مرر حسين الشحات كرة رائعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة على رأس طاهر محمد طاهر الذي أسكن الكرة شباك عصام ثروت حارس مرمى المصري في زاوية صعبة على الحراس.

 

سجل أحمد رفعت  لاعب المصري البورسعيدي هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد احتساب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لصالح المصري.

 

توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري وسدد كرة رائعة خدع بها حارس المرمى عصام ثروت لتصبح النتيجة 3-2 لصالح المادر الأحمر.

 

انفرد حسين الشحات لاعب الأهلي بحارس مرمى المصري ومرر الكرة لكهربا الذي سدد كرة في المرمى ليصبح الأهلي متقدماً على المصري برباعية مقابل هدفين.

 

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة نظم الأهلي هجمة رائعة وصل بها الى منطقة جزاء المصري ومرر كهربا كرة مميزة لمحمد هاني الذي سدد الكرة ولكن القائم الأيسر منع هاني من تسجيل الهدف الخامس للمارد الأحمر.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي لـ 72 نقطة ويستمر في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 ويظل في المركز الرابع. 

 

الأهلى الدوري المصري أحمد الشناوي صلاح محسن

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