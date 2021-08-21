ديوان محافظة قنا ينفي أنباء إعفاء رئيس مدينة دشنا من منصبه

أكد ديوان عام محافظة قنا ، في بيان رسمي له اليوم السبت ، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الإلكترونية، عن إعفاء عبد الراضى عربي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا ، من مهام منصبه.

و أوضح بيان محافظة قنا ، أن رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا ، سوف يتم احالته للتقاعد بعد ١٠ أيام و ذلك لبلوغه السن القانونية طبقا لقانون الخدمة المدنية.



وطالبت محافظة قنا ، الجميع تحري الدقة في نقل المعلومة و عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين و الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة قنا .

و أشار بيان محافظة قنا ، إلي أن المحافظة لا تتأخر في إعلان أي قضايا أو أحداث عبر قنواتها الشرعية الممثلة فى مكتب الاعلام وصفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جدير بالذكر أن عبد الراضى عربي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا ، عمل رئيسا لعدد من مدن و مراكز المحافظة و يتسم بحسن الخلق و الاجتهاد و الأمانة و النزاهة و الصدق، و أدى عمله بتفانٍ وحب و إخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به في أداء العمل، كما يتمتع بالحب والاحترام ودماثة الأخلاق وسط زملائه بالعمل.