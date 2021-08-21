ضبط مندوب مبيعات اختلس مال شركته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام "مندوب مبيعات بإحدى الشركات "للصناعات الغذائية" بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله .

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإستغلال طبيعة عمله كونه مندوب مبيعات بأحد أفرع الشركة وقام بإختلاس المبالغ المالية التى يقوم بتحصيلها من بعض العملاء وذلك لتسليمها إلى خزينة الشركة إلا أنه قام بالإستيلاء عليها لنفسه والتى بلغت قيمتها (ثلاثمائة وأربعة وستون ألف جنيه) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.