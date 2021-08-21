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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

صدى البلد

اقترب النادى الأهلى من خسارة بطولة الدورى العام وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الصريحة والواضحة من بداية الموسم لتوجيه الدرع لنادى الزمالك لغرض ما أبرزه تهدئة الجمهور الأبيض بعد الإطاحة بمرتضى منصور من رئاسة النادى 
وفى السطور التالية نستعرض أهم الأخطاء التحكيمية التى أثرت على مسيرة المارد الأحمر .....

1-  الأسبوع الخامس الأهلي ووادي دجلة الحكم أحمد الغندور أخد قرار  بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لأحمد بيكهام أمام وادى دجلة، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي ، وتسبب الخطأ التحكيمي في خسارة الأهلي لنقطتين.

2- الأسبوع الثامن الأهلي والبنك الأهلي  الحكم محمد سلامة  وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف أمام البنك الأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بدون أهداف، وتسبب الخطأ التحكيمي في خسارة الأهلي لنقطتين.

3- الأسبوع العاشر الأهلي  وبيراميدز الحكم جهاد جريشة  عدم احتساب ضربة جزاء لمصلحة محمد شريف، وإلغاء هدف صحيح لوالتر بواليا وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وتسببت الأخطاء التحكيمية في خسارة الأهلي لنقطتين.

4- الأسبوع الـ19 الأهلي وغزل المحلة  الحكم محمد معروف عدم احتساب ضربة جزاء لمحمد هاني أمام غزل المحلة، وهدف غير صحيح للمحلة لأن الضربة الحرة التي جاء منها الهدف غير صحيحة، انتهت المباراة بهزيمة الأهلي 1- صفر، وتسببت الأخطاء التحكيمية في خسارة الأهلي ثلاث نقاط.

5-الاسبوع الـ21 الأهلي والزمالك الحكم أمين عمر  عدم احتساب ضربة جزاء لرامي ربيعة انتهت بالتعادل 1-1، وتسببت الأخطاء التحكيمية في خسارة الأهلي لنقطتين.

6-  الأسبوع  الـ 29 الأهلي والاسماعيلي الحكم محمد الحنفي  عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لجونيور أجايي  انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1، وتسبب الخطأ التحكيمي في خسارة الأهلي لنقطتين.

7- الأسبوع الـ31 الأهلي وطلائع الجيش الحكم إبراهيم نور الدين عدم احتساب هدف صحيح لياسر إبراهيم، انتهت بالتعادل السلبي، وتسبب الخطأ التحكيمي في خسارة الأهلي لنقطتين.

وبسبب ذلك صدر بيان من القلعة الحمراء للاحتجاج على التحكيم المصرى الذى حرم النادى الاهلى بشكل مباشر من التتويج ببطولته المفضلة بطولة الدورى العام .

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