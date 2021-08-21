جامعة بدر توفر 40 فرصة عمل وتدريب لخريجيها

احتفلت "جامعة بدر" فى القاهرة، بتخريج دفعتى "2020 و2021" للطلاب الذين تم منحهم درجة البكالوريوس من "كلية اللغات والترجمة"، على المسرح الرومانى المطل على البحيرة الصناعية داخل الحرم الجامعى فى "مدينة بدر"، والتى شارك فيها الخريجون وأعضاء هيئة التدريس والرعاة ونخبة من رجال المال والأعمال والشخصيات العامة، برعاية الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

طالب الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، الخريجين من "كلية اللغات والترجمة" بالتواصل مع جامعتهم الأم، وأن قيادات الجامعة ستكون سعيدة دائماً وفى استقبالهم، سواء للإستفادة من إمكانيات الدراسات العليا والبحوث والمكتبات أو أى دورات تكميلية تساعدهم فى سوق العمل.. شاكراً الرعاة وضيوف الحفل وقدم لهم درع التقدير والعرفان بالجميل الذى صممته ونفذته "كلية اللغات والترجمة" لهذا الغرض، تحت إشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فى ذات السياق، أضاف الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة، أن الشهادات التى حصل عليها الخريجون اليوم من دفعتى "2020 و2021" هى من أهم الوثائق التى سيحصلون عليها على الإطلاق فى حياتهم؛ لأنها ستفتح لهم أبواب النجاح فى الحياة العملية سواء فى سوق العمل المحلى أو الدولى.. مشيراً إلى أن الهدف من هذه المناسبة المميزة هو الإحتفاء بنجاح وتفوق طلبة الكلية الذين لم يجتهدوا فى دراستهم وحسب، بل وأظهروا إصراراً وعزيمة على تحقيق طموحاتهم، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم فى جائحة "فيروس كورونا".

من جانبه، قدم النائب الدكتور محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو البرلمان عن دائرة مدن "بدر، الشروق، القاهرة الجديدة، النزهة"، خمس فرص عمل للتدريس فى مدارس فيوتشر، منها ثلاث وظائف لخريجى قسم اللغة الإنجليزية واثنتان لقسم اللغة الألمانية.. مشيداً بالجهود الكبيرة التى تبذلها "جامعة بدر" فى القاهرة؛ لتحقيق الجودة فى كل جوانب الحياة الدراسية والبحثية طوال العام، وتقديم تجربة أكاديمية ثرية تعتمد بشكل ناجح على التقنيات الحديثة، وطرح برامج تعليمية مميزة ومتطورة .

فى سياق متصل، أكد الدكتور سيد عبده حامد، عضو مجلس الشيوخ ولجنة البحث العلمى بالمجلس، أنه تم توفير (20) فرصة عمل للخريجين من قسمى اللغة الألمانية والإنجليزية فى "مدارس مدينة السويس الباسلة"، بالإضافة إلى (5) خريجين تسلموا عملهم بالفعل.. مؤكداً أنه وعد بالمساعدة فى الحصول على مزيد من فرص العمل فى "محافظة جنوب سيناء" لخريجى كلية اللغات والترجمة بـ"جامعة بدر".

من جانبها، أعلنت الدكتورة لمياء الشريف، وكيل كلية اللغات والترجمة لشئون البيئة وخدمات المجتمع والمنظمة للاحتفال، أنه تم توفير(15) فرصة تدريب لخريجى قسم اللغة الصينية مقدمة من "جمعية معلمى اللغة الصينية"، للأجانب فى مصر ICA وفرصتين لـ"قسم اللغة الإيطالية"، من مكتب "إس اند إس" للترجمة، .. مشيرةً إلى أن "شركة أربايز للترجمة"، وعدت بتشغيل جميع الخريجين الذين تلقوا تدريباً لديها، ويستطيعون إجتياز اختبار الترجمة المخصص لهذا الغرض.

أشارت وكيل كلية اللغات والترجمة لشئون البيئة وخدمات المجتمع إلى أن "شركة هاواوى" العالمية؛ أهدت أوائل الدفعتين "ساعات إلكترونية" كهدية قدمها لهم المهندس سعيد الصالحى، وفى نهاية الحفل تسلم الطلاب شهادات وميداليات التفوق وهدايا الرعاة.. موضحة أن الحفل كان تحت إشراف الدكتورة فاطمة طاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الجدير بالذكر، جاء فى كلمة الطلاب التى ألقاها ممثل عن كل قسم علمى، باللغات "العربية، الإنجليزية، الصينية، الإيطالية، الإسبانية، والألمانية": "نحتفل اليوم بتخرجنا، بمرور أربعة أعوام من العلم والعمل الدءوب والاجتهاد، أربعة أعوام أضافت لفكرنا وساهمت فى تغيير شخصيتنا وأنارت لنا آفاقاً جديدة، صنعنا فى هذه الأعوام العديد من الذكريات التى ستظل حاضرة معنا أبداً ما حيينا والتى ستنير لنا طريقنا فى المستقبل".

لم نكن لنقف هنا دون مجهودات أولياء أمورنا، أهلنا الذين بذلوا الغالى والنفيس لتيسير وتوفير أفضل عملية دراسية جامعية لنا، من سهروا وساندوا وساعدوا وطلبوا من الله لنا كل التوفيق والنجاح فى حياتنا، الكلمات تقف عاجزة أمام عطائكم، ندعو الله أن تروا ثمرة تعبكم فى أفضل حال دائماً وأن يقر الله بنا أعينكم.

شريك النجاح الثانى هم أساتذتنا فى كلية اللغات والترجمة بدءًا من العميد وانتهاءً بأحدث أعضاء الهيئة المعاونة، من لم يبخلوا علينا بأي معلومة فى أى وقت، من كانوا بالجوار دائماً، مذللين وميسرين لنا كل الصعاب، من علمهم الذى فاضوا به علينا دون قيد أو شرط، من كانوا دائمين الحرص على الاستماع لنا وإشراكنا فى كل تفصيلة قد تساهم فى تطوير ورفع مستوى جودة العملية التعليمية طوال فترة دراستنا نشكركم، ستظلون حاضرين معنا طوال حياتنا بالعلم الذى أديتم حقه معنا وبالمعرفة الإنسانية الفريدة التى أهديتمونا إياها، وفى الختام التخرج هو إكليل يتوج نهاية مرحلة دراسية فى حياتنا، ويبشرنا ببداية طريق الحياة العملية التى سينفرد كل خريج منا بتجربته فيها، لذا نأمل أن يوفقنا الله فيما هو قادم وأن يعنّا على أن نستثمر كل ما تعلمناه لخدمة بلدنا وأهلنا وأنفسنا، ونلقاكم على خير وشكراً لكم".

مما يذكر، أن الحفل شاركت فيه مطربة الجامعة "نادين"، التى قدمت وصلة غنائية حازت رضا الجمهور وتفاعل معها، وكذلك عازف الكمان فادى الذى لاقى تمكنه فى العزف على آلته استحسان الجميع.