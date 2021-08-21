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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انقطاع الكهرباء بالأسبوع.. عاصفة استوائية وأعاصير تضرب أمريكا

صدى البلد

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية ، طقس سيء للغاية، حيث تتجه العاصفة الاستوائية هنري ، نحو منطقة نيويورك مع رياح قوية من الأعاصير والعواصف المحتملة، التي أغلقت بالفعل الشواطئ المحلية وأدت إلى تحذيرات من الطقس القاسي على طول شرق لونج آيلاند.

 

ومن المتوقع ، أن تضرب العاصفة هنري منطقة هامبتونز كإعصار من الفئة الأولى غدا الأحد ، مما يؤدي إلى رياح تصل سرعتها إلى 75 ميلاً في الساعة والأمطار الغزيرة في معظم أنحاء المنطقة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".

 

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وقال "كيري شويندنهامر" كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة Accuweather  ، إنه من المتوقع أن تغمر الأمطار من أربع إلى ثماني بوصات شرق لونج آيلاند.

 

وحث المسؤولون في جميع أنحاء الشمال الشرقي السكان الذين يواجهون طريق العاصفة على البقاء في منازلهم والاستعداد للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي المحتمل على نطاق واسع.

 

وقال شويندنهامر: "من المحتمل أن يؤدي هذا في لونج آيلاند وجنوب شرق نيو إنجلاند إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يستمر لأيام ، وربما حتى أكثر من أسبوع ، لأنها ستتسبب تربة رطبة ، وأرض رطبة ، وأرض مشبعة وتنتج عواصف رياح قوية بقوة الإعصار فوق ذلك ، لذلك يمكن أن تسقط الأشجار فوق خطوط الكهرباء".

 

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كما قال المركز الوطني للأعاصير في تقرير إخباري يوم الجمعة: "قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة كبيرة، وجداول صغيرة ، إلى جانب احتمال حدوث فيضانات طفيفة ومعزولة واسعة النطاق في الأنهار على أجزاء من لونج آيلاند ونيو إنجلاند من الأحد إلى الاثنين".

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