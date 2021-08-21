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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نيران الغيرة.. سيدة تشعل النيران في منزل صديقها

صدى البلد

سيطرت الغيرة على عقل وقلب سيدة وأعمت عينها حتى قامت بـ إشعال النيران في منزل صديقها لأنها كانت مقتنعة بأنه ذهب لرؤية امرأة أخرى.

كانت "كيرا ليفيت" من سندرلاند ، بمفردها في منزل صديقها الذي غادر لشراء المزيد من الكحول، لكنها شكت في صديقها وظنت أنه ذاهب إلى لقاء سيدة أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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سارت "كيرا" وراء شكوكها وقامت بإشعال النار في حذائه في الشرفة مما أدى إلى نشوب حريق ضخم جعل العقار غير صالح للسكن مرة أخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة: "من الواضح من الرسائل أنها اعتقدت أنه التقى بامرأة أخرى، وتضمنت الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى صديق كيرا "هذه آخر مرة تحاول فيها أن تسرقني" و "شاهد منزلك يحترق".

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وعندما اندلع الحريق أبلغ سائق توصيل بفرقة الإطفاء، بعد أن حاول مكافحة الحريق والبحث في الممتلكات، واستمعت المحكمة إلى أن الضحية عادت بعد 45 دقيقة من خروجه ، وكانت خدمة الإطفاء هناك.

سيدة منزل امراة إشعال النيران

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