إمكانية الحياة على المريخ.. اليابان تسعى لإحضار تراب من الكوكب الأحمر

تسرع وكالة الفضاء اليابانية من خطواتها صوب المريخ لتسبق الدول الأخرى، فقد تسعى اليابان لإحضار عينات من تراب كوكب المريخ لفحصه لفك أسرار الكوكب الأحمر من أصل تكوينه وإمكانية الحياة عليه.

تخطط وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" للحصول على عينات من التربة على كوكب المريخ، وتعمل اليابان على ذلك بكل طاقتها حتى تسبق الولايات المتحدة الأمريكية والصين حيث بدأوا رحلاتهم إلى المريخ العام الماضي.



ولتحقيق تلك الخطط اليابانية سيتم إطلاق مستكشف عام 2024 للهبوط على قمر المريخ فوبوس، لجمع 10 جرامات من التربة وإحضارهم إلى الأرض في عام 2029.

فيما صرح مدير المشروع "ياسوهيرو كاواكاتسو" خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن رحلة الذهاب إلى المريخ والعودة في فترة قصيرة سينقل اليابان في مراتب أعلى من الولايات المتحدة والصين في جلب عينات من المريخ على الرغم من أنها بدأت متاخرة عن تلك الدولتين.

ويذكر أن المركبة "بيرسيفيرنس" التابعة لوكالة ناسا الأمريكية قد هبطت في فوهة بركان المريخ وذلك لجمع 31 عينة ومن المفترض أن تعود إلى الأرض بمساعدة وكالة الفضاء الأوروبية عام 2031.